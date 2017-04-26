Через п’яного чоловіка у Тернополі перекинувся автомобіль
24 квітня, на службу 102 надійшла інформація про ДТП на вулиці Лозовецькій. Патрульні оперативно виїхали на виклик.
На місце події вони виявили автомобіль Fiat Dоblo, який перекинувся, поруч – водій з пасажирами. Патрульні з’ясували, що 30-річний водій, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, не впорався з керуванням та спричинив ДТП. Результат алкотесту – 2,85 проміле алкоголю в крові. А це майже у 14 разів перевищувало допустиму норму.
На водія патрульні склали протоколи за ст. 124 КУпАП (ДТП), ч.1 ст.130 КупАП(Керування у стані алкогольного сп’яніння). Також у нього вилучили посвідчення водія.