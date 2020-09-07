На Тернопільщині завершується масштабний ремонт дороги М-19 Доманове-Ковель-Чернівці-Тереблече. Це одна із головних транспортних артерій області, котра перетинає її з півночі на південь. Трасу ремонтують в рамках президентського проєкту “Велике будівництво”.

Перевірити, як із завданням справляються шляховики, на Тернопільщину приїхав керівник Укравтодору Олександр Кубраков, його супроводжували народні депутати від Тернопільщини Володимир Гевко та Євгенія Кравчук (партія “Слуга Народу”).

— Попереднього разу ми інспектували хід ремонту траси М-19 півтора місяця тому, — зазначив народний депутат, заступник голови бюджетного комітету Верховної Ради, голова обласної організації партії «Слуга Народу» Володимир Гевко. — Відтоді будівельна техніка вже дійшла до Чорткова. Я сам із Товстого, тисячі разів їздив цією дорогою за своє свідоме життя, але не пам’ятаю, щоб вона хоча б раз ремонтувалася з такою якістю.

Володимир Гевко відзначив, що цього річ на Тернопіьщині буде відремонтовано рекордну кількість кілометрів за всю історію незалежної України.

֪– Крім нового покриття будують нові тротуари, встановлюють електроопори, нові дорожні знаки. Все це робиться в рамках програми президента “Велике будівництво”, за це йому дуже вдячні, – сказав Володимир Гевко.

145 кілометрів автошляху М-19 ремонтують від квітня 2020 року у Тернопільській області. Він перетинає усю область: від Тернополя до Заліщиків. У регіоні нижнім шаром асфальтобетону вже встелили 100 кілометрів автошляху М-19, 38 км – верхнім. Ремонтуються 4 шляхопроводи, встановлюється 1270 опор для освітлення і влаштовується 36,5 км тротуарів.

— Основна ділянка М-19, котра ремонтується в цьому році, — у Тернопільській області. Відсоток виконання у нас становить близько 70%. Все за графіком, встигаємо. Вже можна обговорювати плани на наступний рік, — коментує голова Укравтодору Олександр Кубраков. – Тернопільщина була однією з тих областей, які завжди були обділені увагою Укравтодору і виконавчої влади, адже якщо дивитися статистику, в області майже нічого не робилося.

Євгенія Кравчук звернула увагу на обсяги та швидкі темпи будівництва.

— Я не набагато старша за останній ремонт цієї дороги, — зазначила народна депутатка України Євгенія Кравчук. — Я сама з Тернопільщини і навіть мій батько не вірив, що ми встигнемо. Та техніка вже у Чорткові. Це абсолютний максимум для Тернопільської області за всі роки. Якщо порівняти, минулого року відремонтували 17 км, а цього року 162 км — у 10 разів більше. Що важливо, зараз почнеться новий бюджетний процес. Я, як заступник голови фракції “Слуга народу”, Володимир Гевко, як член бюджетного комітету, будемо слідкувати за тим, аби були закладені кошти на ремонт у 2021 році. Зрозуміло, ми не можемо понижати цю планку «Великого будівництва», ба більше, до проєкту «Велике будівництво» буде додано проєкт «Велика реконструкція», котрий стосуватиметься культурних пам’яток. До цього списку увійдуть мінімум шість пам’яток Тернопільщини.

За словами Євгенії Кравчук, будівництво траси М-19 істотно вплинуло і на доходи жителів області.

— Коли вкладаються гроші в дорожнє будівництво — люди мають нормальні заробітні плати, адже середня заробітна плата шляховиків — 20-22 тис. грн, — підкреслила Євгенія Кравчук. — Створено більше 500 нових робочих місць. Шляховики працюють на дорогах у три зміни. У них є єдина перерва з 00:00 до 5:00 ранку. Завдяки цим високим темпам до кінця жовтня ми здамо цю дорогу.

Виконувач обов’язків начальника Служби втомобільних доріг у Тернопільській області Микола Довгошия інформував, що на дорозі М-19 у цьому році заплановано виконати робіт на більше ніж 2,7 мільярда гривень, щоб завершити її до Заліщиків.

— Конкретно про конструктив: ми виконуємо більше 36 кілометрів тротуарів у населених пунктах по трасі М-19. У кожному населеному пункті буде нове вуличне освітлення там, де ми ремонтуємо у цьому році дороги. Якість нової дороги має гарантію підрядної організації на понад 5 років, безпосередньо на виконані роботи, – наголосив Микола Довгошия.

Нагадаємо, президентська програма “Велике будівництво” передбачає масштабну розбудову інфраструктури України. Вона стартувала 1 березня і включає майже 380 об’єктів. Очікується, що в її межах буде відремонтовано 4 тисячі кілометрів доріг державного значення, на що передбачено понад 85 млрд грн. Також цього року в Україні мають побудувати чи реконструювати 100 шкіл, 100 садочків, 100 стадіонів і придбати 100 шкільних автобусів.