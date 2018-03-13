Тернопільські рятувальники отримали прилади для хімічної розвідки

12 березня начальник Управління ДСНС України у Тернопільській області Віктор Маслей передав для потреб рятувальників краю прилади хімічної розвідки, призначені для визначення хімічних речовин в сипучих матеріалах та воді.

Це обладнання з комплектуючими матеріалами коштує понад 1,7 мільйона гривень, його передало Федеральне Міністерство закордонних справ Німеччини. Про це повідомляє прес-служба рятувальників області.

Також Віктор Маслей вручив матеріальні цінності й фахівцям групи піротехнічних робіт аварійно-рятувального загону спеціального призначення. Для службових потреб він передав піротехнікам оргтехніку на загальну суму орієнтовно 34 тисячі гривень, отриману від Координатора проектів ОБСЄ в Україні в рамках реалізації спільного проекту ДСНС України з ОБСЄ «Розвиток потенціалу України з протимінної діяльності».

Цього ж дня співробітники привітали свого колегу – водія-сапера групи піротехнічних робіт старшого прапорщика служби цивільного захисту Івана Лісовського. За мужність та відвагу при виконанні завдань з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, що виникла в жовтні 2017 року в м. Калинівка Вінницької області, начальник Управління, під оплески присутніх, вручив йому нагрудний знак «За відвагу в надзвичайній ситуації».