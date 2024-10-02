Реактивна система залпового вогню 128 бригади в дії!

Реактивна арта працює тільки по

Після отримання координат ворожої цілі бойова машина виїжджає на позицію й відкриває вогонь. Розгортання, наведення й стрільба займають усього 2-3 хвилини. Чим швидше буде виконане бойове завдання, тим менше шансів у ворога навести контрбатарейний вогонь.

нагадуємо:

БМ-21 «Град» — це реактивна система залпового вогню, яка базується на вантажівці з 40-зарядною пусковою установкою для 122-мм ракет, що дає їй можливість наносити масовані удари по великих територіях, жирних цілях таких як танки, колони техніки, скупчення особового складу, склади з боєприпасами…

Це дуже ефективний вогонь, який ведуть справжні профі!

### Основні характеристики

– **Калібр**: 122 мм

– **Кількість направляючих**: 40

– **Дальність стрільби**: від 5 до 40 км, залежно від типу ракети

– **Швидкість залпу**: вся установка може випустити всі 40 ракет за приблизно 20 секунд

– **Шасі**: спочатку використовувалося шасі вантажівки Урал-4320

### Принцип дії

Система «Град» працює за принципом залпового вогню. Ракети запускаються по черзі або залпом, створюючи масивну вогняну завісу на великій площі. Це робить систему ефективною для ураження живої сили, техніки та оборонних укріплень противника, повідомляє Група комунікацій Тернопільського ОТЦК та СП.