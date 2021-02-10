Студенти Тернопільського коледжу зібрали гроші на лікування хворій дитині

Допомогти фінансово малечі, яка хворіє на онкологію, вирішила студентка Тернопільського мистецького коледжу ім. Соломії Крушельницької – Яна Антків. Дівчина разом з подругою із коледжу та квартетом навчального закладу «Атмосфера», а також ударника та гітариста дали благодійний концерт в одному із ресторанів Тернополя 25 грудня минулого року.

Технічною підтримкою виконавців забезпечив музичний салон «Бастер».

За той вечір їм вдалося зібрати силами відвідувачів закладу – майже 12 тисяч гривень. Як з’ясували талановиті благодійники, у гематологічному відділенні Тернопільської дитячої лікарні термінової допомоги тоді не потребували. То ж молодь не розгубилася і передала зібрану суму на лікування онкохворій дівчинці в Київ.

Ініціативу студентів радо підтримав ресторан «Аркобалено», який надав приміщення для виступу. Колектив закладу запросив студентів виступити із благодійним концертом ще раз 14 лютого. Зібрану цього разу суму,, запевнив адміністратор ресторану, передадуть студентам-музикантам, адже вони краще знають, кому потрібна ця матеріальна допомога.

Студенти мистецького коледжу кажуть, планують проводити благодійні виступи й надалі.