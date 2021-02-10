Чортківська ОТГ – найкраща громада Тернопільщини

За результатами наданої інформації Фондом «Регіональний центр економічних досліджень та підтримки бізнесу» сформовано черговий рейтинг інституційної спроможності і сталого розвитку малих та середніх громад України. Рейтинг найкращих громад Тернопільщини вже другий рік поспіль очолює Чортківська ОТГ!

Чортківська громада очолила рейтинг, набравши 56,26 балів, на другому місці – Байковецька ОТГ із невеличким відривом – 53,98, трійку закриває Лановецька громада – 41,56. На четвертому та п’ятому місцях – Шумська та Заводська ОТГ відповідно.

В ході формування списку враховували 40 критеріальних показників, серед яких: наявність укладених угод про співпрацю з іншими громадами; політична активність голови громади у сфері сталого розвитку; приєднання до ініціативи ЄС «Угода мерів»; участь громади в міжнародних проектах фінансової підтримки; громадський бюджет; наявність громадських проектів рівня країни; креативні ініціативи муніципалітету; співпраця з бізнесом, проекти державно-приватного партнерства тощо.