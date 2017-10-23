Студенти ТНТУ зможуть проходити практику в Польщі

в Тернопільському національному технічному університеті імені Івана Пулюя за сприяння Тернопільської міської ради відбувся міжнародний круглий стіл «Наука, освіта, виробництво: українсько-польське партнерство у освітніх та наукових проектах» за участі адміністрації та підприємців Новотомишльського повіту Великопольського воєводства (Республіка Польща).

У президії круглого столу — ректор проф. Петро Ясній, староста Новотомишльського повіту Іреніуш Козецькі, член правління Новотомишльського повіту Адам Пілц та проректор з міжнародного спіробітництва проф. Тетяна Вітенько. Учасниками круглого столу стали також представники факультетів і кафедр університету, представники повітової адміністрації та підприємці м. Новий Томишль будівельної, деревообробної, меблевої та електротехнічної промисловості.

Сторони презентували можливості співпраці у освітній та науково-технічній діяльності, розповіли про власні міжнародні проекти та запропонували напрями спільної роботи. Зокрема, учасниками круглого столу було обговорено можливість проходження практики студентами університету на високотехнологічних підприємствах повіту. Колеги з Польщі розповіли, що в недалекому минулому вони самі були учасниками таких практик за програмою Еразмус+ в Швеції та Німеччині, та зазначили, що досвід набутий під час таких стажувань дозволив використати інноваційні рішення у власному бізнесі. Було зауважено, що на польському ринку праці, крім вузьких фахівців з будівництва, будови машин, електроніки, гостро відчувається також потреба спеціалістів з комп’ютерних та інформаційних технологій.

Колегами з університету на зустрічі було представлено чисельні приклади багаторічного досвіду факультетів з організації виробничих та технологічних навчальних практик для студентів за кордоном на підприємствах Польщі, Литви та Німеччини.

Сторони обговорили та уклали Меморандум про співробітництво між університетом та Новотомишльским повітом з метою організації практик, стажування, мовних та професійних шкіл, науково-освітніх конференцій, освітніх та науково-технічних проектів та розробки програм регіонального розвитку з університетським науковим парком “Інноваційно-інвестиційний кластер Тернопілля”. Також делегати з Польщі відвідали Центр інформаційних технологій, науково-технічну бібіліотеку та музей університету.