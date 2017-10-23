Тернопільський семінарист став учасником конференції, яку відвідав Папа Франциск

20 жовтня у Папському Університеті Урбаніана Рима (Італія) розпочалась міжнародна триденна конференція за участю Папи Франциска на тему «Душпастирська праця з людьми з обмеженими можливостями». Представником Тернопільсько-Зборівської архиєпархії на конференції став бр. Максим Колодчак.

З благословення Архиєпископа і Митрополита Василія (Семенюка) брат Максим, навчаючись у Тернопільській духовній семінарії, займався духовним проводом осіб з вадою слуху. Продовживши навчання у м. Рим, взяв участь у даній конференції для того, щоб перейняти досвід праці з людьми з обмеженими можливостями та близьким колом їх оточення для подальшого розвитку душпастирювання на теренах архиєпархії.

На конференції були присутні представники з усіх куточків світу, зокрема США, Великобританії, Франції, Бельгії, Італії та інших країн. Метою конференції було наукове опрацювання різних методів та інструментів для запровадження катехитичної праці серед людей з обмеженими можливостями.

Святіший Отець Папа Франциск 21 жовтня на зустріч із учасниками конференції у апостольському палаці сказав таке: «Шукайте і винаходьте розумно правильні інструменти, щоб ніхто не залишився без підтримки благодаті, я сподіваюся, що все більше і більше в співтоваристві людей з обмеженими можливостями буде катехитів, особливо з їх свідченнями власного життя, щоб більш ефективно передавати віру». Також Папа Франциск наголосив на тому, щоб усі вірні Христового тіла рівноправно сприймали усіх людей з обмеженими можливостями, адже усі ми маємо можливість зустрітися з воскреслим Христом.

Опісля вчительського слова Папи відбулась аудієнція із Святішим Отцем. На котрій кожен мав змогу особисто поговорити з Папою Франциском. У розмові із Папою брат Максим просив Святішого Отця молитися за Україну.

На завершення конференції відбулось представлення досягнутих інструментів праці з людьми з обмеженими можливостями.

Повідомив Максим Максимович (Рим, Італія).