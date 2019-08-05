“Я прийняв рішення” – Петро Ландяк покинув керівництво обласною організацією партії “Громадянська позиція”
Обласну організацію партії депутат Тернопільської міської ради Петро Ландяк очолював впродовж десяти років, однак у цьому році прийняв рішення про відставку. Про це політик повідомив вчора ввечері на своїй сторінці у Facebook.
- Сьогодні відбулась звітно-виборча конференція обласної організації партії “Громадянська позиція”, на якій прийнята моя відставка, – написав Петро Ландяк 4 серпня. – В житті в усьому є початок і є кінець. Я десять років очолював обласну організацію, з самих перших днів її заснування. Завжди старався працювати чесно і відповідально, але настає момент, коли треба відійти. При цьому залишаюсь членом партії. На конференції мене обрали членом Ради обласної організації. Дякую всім, хто мене підтримував за весь час мого керівництва партійним осередком області. Тепер планую більше часу приділити громадській роботі, яка є не менш важливою і потрібною. Осторонь суспільного життя ставати не можу, так мене виховали. Надіюсь в громадській роботі бути корисним. Вірю, що нам спільно вдасться розбудовувати громадянське суспільство, адже якраз воно є запорукою кращого життя українців.