де в Кременці була хата Баби Яги? (фото)

Таки фотограф Stanisław Sheybal мав рідкісне почуття гумору і кадру 🎞

Я сама щойно дізналася що “прописана” Баба Яга була в хаті на пагорбі за парком Liceum Krzemienieckiego. Що засвідчує власноручний підпис на звороті, геніального фотографа і друга Sheybala -Генрика Германовича.

Фотографію було представлено на фотовиставці під цією ж назвою “Хата Баби Яги” , пишуть у групі Kremenicer Łeben Kremenicer Łeben.



За словами Наталії Павлюк, Яга – це скорочене ім’я від польського імені Ядвіга. І у будинку , мабуть, жила звичайна жінка старшого віку, яку у молодості кликали Ягонька, а у сташі роки – баба Яга.

На фото останній будинок по вул Словацького – зараз від нього залишились руїни, – коменутє допис Андрощук Роман.

У 80х пам’ятаю господарів – 112 річну бабусю і її 85 річну доньку ….місце і зараз містичне ), – пише чоловік.