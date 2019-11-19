10:01 | 19.11.2019
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де в Кременці була хата Баби Яги? (фото)

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Таки фотограф Stanisław Sheybal мав рідкісне почуття гумору і кадру 🎞
Я сама щойно дізналася що “прописана” Баба Яга була в хаті на пагорбі за парком Liceum Krzemienieckiego. Що засвідчує власноручний підпис на звороті, геніального фотографа і друга Sheybala -Генрика Германовича.
Фотографію було представлено на фотовиставці під цією ж назвою “Хата Баби Яги” , пишуть у групі Kremenicer Łeben Kremenicer Łeben.


За словами Наталії Павлюк,  Яга – це скорочене ім’я від польського імені Ядвіга. І у будинку , мабуть, жила звичайна жінка старшого віку, яку у молодості кликали Ягонька, а у сташі роки – баба Яга.

 На фото останній будинок по вул Словацького – зараз від нього залишились руїни, – коменутє допис Андрощук Роман.

  •  У 80х пам’ятаю господарів – 112 річну бабусю і її 85 річну доньку ….місце і зараз містичне ), – пише чоловік.

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