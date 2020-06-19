Чемпіонка світу з пауерліфтингу Лілія Проць провела безкоштовне тренування з “золотими” спортсменами Тернополя

Після великої перерви у зв’язку з карантином, на острові «Чайка», в парку імені Тараса Шевченка чемпіонка світу з пауерліфтингу Лілія Проць (дотримуючись всіх норм МОЗ) вкотре провела БЕЗКОШТОВНО “Руханку” для отримувачів послуг Тернопільського міського територіального центру соціального обслуговування населення (надання соціальних послуг).

Руханка – це заняття на вуличних тренажерах, скандинавська ходьба, гімнастика по Норбекову, заняття з різним інвентарем та багато іншого. А ще Лілія проводить індивідуальні консультації, якщо є проблеми зі здоров’ям, то підбирає вправи, які не будуть протипоказані!)

Отож, любі друзі, не дивлячись на те, що карантин продовжено до 31 липня, такі зустрічі і заняття на свіжому повітрі будуть проводити з невеликими групами людей, – повідомляють у Тернопільському міському територіальному центрі.

Готуємо свій спортивний одяг та гайда займатись спортом, адже, у здоровому тілі – здоровий дух! Щиро дякуємо за співпрацю Лілія Проць з терцентром. Нашим “золотим” спортсменам заняття з Вами дуже подобаються! – кажуть у центрі.