Патріарх Святослав Шевчук відкриє на Тернопільщині меморіал жертвам псевдособору

Патріарх Української Греко-Католицької Церкви Блаженніший Святослав відвідає Тернопільщину. У п’ятницю, 17 листопада, в селі Мушкатівка Борщівського району відбудеться посвята та відкриття єдиного в Україні Меморіалу пам’яті жертвам псевдособору 1946 року. Тому всіх жителів області запрошують на відкриття, щоб спільно з вірянам, духовенством та Блаженнішим Святославом помолитися за душі сотень тисяч страчених за Віру.

Псевдособор та хвиля терору, що прокотилася після нього, стали чорними сторінками історії нашої неньки-України. В роки більшовицького свавілля жорстока розправа над українською інтелігенцією, громадськими діячами та науковцями, поетами та письменниками, власне, над всім, що уособлювало українську ментальність та культуру, не оминула і Українську Греко-Католицьку Церкву. Більшовицька влада вбачала велику загрозу в діяльності церкви, яка за жодних обставин не бажала співпрацювати з терористичним комуністичним режимом і всіляко підтримувала своїх вірян у нелегкі для них часи.

8 березня 1946 року на Святоюрській горі у Львові відбувся так званий псевдособор, на якому, за наказом Сталіна, була ліквідована Українська Греко-Католицька Церква. Псевдособор, по суті, узаконив репресії проти греко-католиків, тисячі священиків та вірних відправили на заслання і кинули у тюрми. А Церкву насильно приєднали до Російської Православної. Не оминула лиха доля і священнослужителів Мушкатівської церкви Петра і Павла. Отців Всеволода Лещишина та Василя Білінського було заарештовано і засуджено за відмову перейти у московське православ’я.

І ось у 2016 році, через 70 років після цих сумних подій, в пам’ять про всіх замучених священиків і вірян на території церкви Св. Петра і Павла, що у селі Мушкатівка, було встановлено Меморіал пам’яті жертвам псевдособору 1946 року.

За словами автора та мецената проекту Василя Чубака, його дідусь Омелян Петрович багато розповідав про поневіряння Української Греко-Католицької Церкви. Його самого засудили до 15 років каторги за участь в ОУН-УПА і він добре знав про роль греко-католицької церкви в підтримці українського національно-визвольного руху.

«Дідусь не раз говорив, що пройдуть лихі часи і Україна все-таки стане незалежною, а Українська Греко-Католицька Церква вийде з підпілля, біле стануть називати білим, а чорне чорним, правда завжди перемагає…», – поділився спогадами Василь Чубак.

На жаль, його дідусь не дожив до тих часів, але його справу продовжив батько Володимир Чубак. Разом з активною громадою села та Українським Народним Рухом, осередок якого він очолював, батько у 1991 році сприяв відновленню діяльності Української Греко-Католицької Церкви в рідному селі.

«Тато був у дружніх стосунках з єпископом Тернопільсько-Зборівської єпархії УГКЦ Михаїлом Сабригою і мені часто наголошував: «тернистий шлях справжньої Віри, але він зажди приводить до Бога. Наші нащадки повинні знати правду про свою історію, щоб не допустити її повторення в майбутньому». Слова дідуся і батька глибоко запали мені в душу, а в 2014 році після презентації книги о. Андрія Говери «Літургія підпільної Церкви», яка також справила на мене величезне враження, я вирішив, що мушу внести хоч невелику лепту для відновлення історичної справедливості та увічнення пам’яті невинно страчених служителів церкви, всіх єпископів, капеланів та вірян. За допомогою в реалізації задуму звернувся до свого давнього і доброго товариша, всесвітньо відомого митця, скульптора і художника Романа Романишина. Його виставки побували у найвідоміших виставкових галереях Європи та світу. Скульптури та картини Романишина експонувались у Норвегії, Німеччині, Швеції, США, Нідерландах, Великій Британії, Японії та Бельгії, чимало його робіт перебуває нині у приватних колекціях. Велика виставка його творів проходила в Тернополі в ТРЦ «Подоляни». І я щасливий з того, що одне з творінь великого митця сучасності «Меморіал до 70-річчя псевдособору 1946 року» є в моїй рідній Мушкатівці. Це знак світлої пам’яті всім полеглим за віру та пересторога для майбутніх поколінь», – наголосив Василь Чубак.

Березневий псевдо собор 1946 року мав на меті знищити Українську Греко-Католицьку Церкву

АЛЕ ПОВСТАЛА ІЗ РУЇНИ

ПІД ПОКРОВИТЕЛЬСТВОМ ХРИСТА

СТРАЖДЕННА ВОЛЯ УКРАЇНИ

І ВІРА НАША ПРЕСВЯТА

(напис на Меморіалі в с. Мушкатівка , Борщівський р-н)

Борщівська районна державна адміністрація