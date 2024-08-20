Хресний хід вирушив вчора, 19 серпня, від Кам’янця-Подільського до Свято-Успенської Почаївської Лаври. Хоча на Хмельниччині заборонили хресний хід до Почаєва. Згідно з документом, забороняються будь-які заходи у вигляді походів і демонстрацій. Зокрема, це стосується паломницької ходи з Хмельницької області до Свято-Успенської Почаївської Лаври.

У наказі зазначили, що метою цього рішення є гарантування безпеки громадян та правопорядку в області.

Зауважимо, що хресний хід щороку здійснюють віряни УПЦ (мп). Торіч задля уникнення провокацій на Хмельниччині та у низці інших областей також була запроваджена заборона на проведення масових релігійних заходів. Включно із згаданою паломницькою ходою.

Утім, торік у Кам’янці-Подільському, попри заборону влади, віряни моспатріархату вирушили у хресний хід. Поліція попереджала вірян про скасування проведення масових релігійних заходів. Водночас нікого з прочан не затримували. Лише у декого перевіряли документи.

Тернопільська військова адміністрація поки мовчить…

Нагадаємо, сьогодні Радою прийнято Закон про заборону РПЦ . ЗА у другому читанні – 265