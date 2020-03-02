У Зборові освятили… шкільний автобус

28 лютого у Зборівській об’єднаній територіальній громаді відбулось освячення автобуса для перевезення школярів, – про це йдеться на сайті громади.

До ЗОШ №2 завітали представники влади, батьки. Отець Тадей освятив автобус, а також побажав, щоб ангел-охоронець завжди супроводжував і беріг школярів у дорозі.

Начальник управління освіти , культури, молоді і спорту, праці та соціального захисту населення Михайло Бігус привітав присутніх з очікуваною подією.

Директор школи Микола Боднар побажав безпечних маршрутів та поїздок школярам.

Автобус будуть обслуговувати водій Євген Дорош та вихователь Іванна Пальцан.