09:32 | 2.03.2020
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У Зборові освятили… шкільний автобус

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28 лютого у Зборівській об’єднаній територіальній громаді відбулось освячення автобуса для перевезення школярів, – про це йдеться на сайті громади.

До ЗОШ №2 завітали представники влади, батьки. Отець Тадей освятив автобус, а також побажав, щоб ангел-охоронець завжди супроводжував і беріг школярів у дорозі.

Начальник управління освіти , культури, молоді і спорту, праці та соціального захисту населення Михайло Бігус привітав присутніх з очікуваною подією.

Директор школи Микола Боднар побажав безпечних маршрутів та поїздок школярам.

Автобус будуть обслуговувати водій Євген Дорош та вихователь Іванна Пальцан.

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