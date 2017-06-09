На Тернопільщині через те, що обвалився балкон, почали кримінальну справу

Теребовлянською місцевою прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за ч.1 ст.367 КК України (службова недбалість) стосовно службовців підприємства, що обслуговує будинок із аварійним балконом, під час падіння якого травмовано двох людей.

Встановлено, що 4 червня близько 22 год у м.Бережани по вул. Академічна, 16 під час перебування на балконі житлового будинку чотирьох місцевих жителів, обвалилась його підлога. При руйнації балкону на третьому поверсі вказаної будівлі двоє чоловіків затрималися на перилах, а двоє – впали донизу. Потерпілих доставлено до Бережанської центральної районної лікарні. Медики діагностували відкритий перелом кісток передпліччя та шок 2 ступеня в одного з потерпілих та забій м‘яких тканин грудної клітки у іншого.

З‘ясовано, що будинок із аварійним балконом знаходиться на балансі та в обслуговуванні Бережанського міського комунального підприємства та є комунальною власністю громади міста Бережани.

Таким чином, травмування людей під час руйнування балкону пов‘язане із несумлінним ставленням службових осіб підприємства до своїх обов’язків, що виразилося у неналежному обслуговуванні та обстеженні житлового будинку. Відомості про правопорушення за ч.1 ст. 367 КК України внесено до Єдиного реєстру досудового розслідування.

Процесуальне керівництво у провадженні здійснюється прокурорами Бережанського відділу Теребовлянської місцевої прокуратури.