Зруйнований будинок у Тернополі: землю продадуть, а гроші віддадуть власникам

На засіданні чергової 56-ї сесії Тернопільської міської ради депутати затвердили проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,34 га для будівництва та обслуговування багатоквартирного житлового будинку. Ділянку планують передати у власність через продаж на земельних торгах.

Йдеться про територію на вулиці Василя Стуса, 8, де раніше розташовувався житловий будинок, зруйнований внаслідок ракетного удару 19 листопада 2025 року.

Як пояснив міський голова Сергій Надал, після проведення оцінки та затвердження стартової ціни буде оголошено аукціон із продажу цієї земельної ділянки. Отримані кошти спрямують на виплати власникам квартир у зруйнованому будинку.

Проведення земельних торгів орієнтовно заплановане на кінець червня 2026 року.

Нагадаємо, у листопаді 2025 року виконавчий комітет міської ради ухвалив рішення про демонтаж будівлі, пошкодженої внаслідок ракетного обстрілу. Експертний висновок підтвердив критичні пошкодження несучих та огороджувальних конструкцій, що унеможливило відновлення будинку.