До уваги тернополян: дізнатися вартість «крутого» номерного знаку можна онлайн

На сайті Головного сервісного центру МВС запрацював сервіс, за допомогою якого можна легко перевірити вартість номерного знаку з бажаною комбінацією цифр: http://hsc.gov.ua/vartist-nomeriv/ . Нагадаємо, що відсьогодні набрала чинності постанова Кабінету Міністрів України від 24 липня 2019 року № 663, відповідно до якої розширяється перелік платних номерних знаків, доступних для замовлення громадянами. Зауважте, що послугою можуть скористатися лише власники легкових автомобілів.

Онлайн-сервіс простий у використанні: номерні знаки згруповані за 8 категоріями і громадянин має можливість відсортувати їх від найдешевших до найдорожчих і навпаки. Всі платні номерні знаки складаються з чотирьох цифр, що групуються за наступними комбінаціями:

Комбінації чотирьох однакових цифр — 30 тис. грн; Послідовні комбінації від 0001 до 0009 — 30 тис. грн; Три однакові цифри поспіль (наприклад: 0777) — 10 тис. грн; Дві послідовні пари однакових цифр (наприклад: 1122) — 10 тис. грн; Комбінації 0123 та 1234 — 10 тис. грн; Комбінації, що починаються з двох нулів, а наступні цифри неоднакові (наприклад: 0032) — 8 тис. грн; Три однакові цифри не поспіль (наприклад: 7077) — 4 тис. грн; Комбінації, де однакові перша і третя цифра, друга і четверта цифра; або перша й четверта цифра, друга і третя цифра (наприклад: 1221; 1212) — 4 тис. грн.

До цього часу можливість автовласників офіційно підібрати державний номерний знак з бажаною комбінацією цифр була обмежена. Зазначеною постановою нарешті нормативно закріплені ринкові ціни на такі номерні знаки, а також чіткий механізм отримання клієнтом даної послуги.

Кожен громадянин може скористатися послугою, просто звернувшись до зручного за розташуванням сервісного центру МВС. Клієнт має можливість самостійно обрати номерний знак з електронного переліку номерних знаків, наявних на складі цього сервісного центру МВС, доступ до якого надається клієнту адміністратором.

Зауважте, що платні номерні знаки не є різновидом індивідуальних номерних знаків (ІНЗ). Дізнатися більше про ІНЗ можна за посиланням, а перевірити можливість замовлення бажаної комбінації та замовити ІНЗ онлайн – в електронному кабінеті водія.

Якщо клієнт сервісного центру МВС не має особливих побажань щодо вигляду номерного знаку свого авто, під час отримання послуги реєстрації або перереєстрації ТЗ в сервісному центрі МВС він сплачує:

для транспортних засобів усіх категорій вітчизняного виробництва та країн СНД (із видачею номерного знака) — орієнтовно 550 грн (послуга — 152,63 грн; номерний знак — орієнтовно 178,20 грн; бланк свідоцтва про реєстрацію ТЗ — 219 грн)

для транспортних засобів усіх категорій іноземного виробництва (із видачею номерного знака) — орієнтовно 590 грн (послуга — 190,15 грн; номерний знак — орієнтовно 178,20 грн; бланк свідоцтва про реєстрацію ТЗ — 219 грн).

Отримати додаткову інформацію та проконсультуватися можна за телефоном (044) 290-19-88 або в повідомленнях на Фейсбук-сторінці Головного сервісного центру МВС, дізнатися новини сервісних центрів MBC – на сайті hsc.gov.ua.