Тернопіль – одне з найцікавіших міст Західної України. Знаходячись у самісінькому її центрі, файне місто увібрало неповторний колорит Галичини, красу Поділля та спокій Волині.

Це місто, яке надихає, додає енергії та сили. Місто, яке ревно береже традиції, є осередком незламного національного духу та патріотизму.

Цьогоріч нашoму Тернополю випoвнюється 480 рoків.

Цікавинки про Тернопіль слухайте в подкасті https://tobm.org.ua/28-serpnya-den-mista-ternopil/

Здійснити мандрівку старовинними тернопільськими вулицями допоможе інформаційний дайджест “У назвах вулиць – історія міста” https://issuu.com/ternopilyouthlib/docs/ternopil_streets

Дізнатися про історію та сьогодення нашого міста, його туристичні принади допоможуть книги, зібрані на виставці “Тернопіль – місто любові нашої”. Тексти видань доповнюють цікаві світлини, мапи та схеми.

Переглянути книги можна за посиланням https://tobm.org.ua/ternopil-misto-lyubovi-nashoyi/