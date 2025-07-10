Тернопіль накрили сильні дощі: рятувальники відкачують воду з підтоплених будинків

Сьогодні у Тернополі через сильну зливу підтоплено підвальні приміщення двох житлових будинків. Рятувальники оперативно виїхали на місця і вже працюють над відкачуванням води, допомагаючи господарям врятувати майно.

⚠️ Вода може завдати серйозної шкоди, тож будьте готові захистити свій дім і безпеку близьких.

Рятувальники радять:

Вимкнути газ та електрику — це найголовніше для вашої безпеки.

Перенести цінні речі на верхні поверхи або горище.

Щільно зачинити всі вікна та двері.

Підготувати документи й речі першої необхідності на випадок евакуації.

Якщо вода швидко піднімається — одразу дзвоніть за номером 101.

Погода непередбачувана, тому не ігноруйте небезпеку. Бережіть себе та допомагайте тим, хто цього потребує!