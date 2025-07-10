18:34 | 10.07.2025
ШАНА ГЕРОЯМ:

ПОГЛЯД

Новини Тернополя. Тернопільські новини та події

Новини Тернополя 

Тернопіль накрили сильні дощі: рятувальники відкачують воду з підтоплених будинків

Redaktor 0 Views Прокоментуй!

Сьогодні у Тернополі через сильну зливу підтоплено підвальні приміщення двох житлових будинків. Рятувальники оперативно виїхали на місця і вже працюють над відкачуванням води, допомагаючи господарям врятувати майно.

⚠️ Вода може завдати серйозної шкоди, тож будьте готові захистити свій дім і безпеку близьких.

Рятувальники радять:

  • Вимкнути газ та електрику — це найголовніше для вашої безпеки.

  • Перенести цінні речі на верхні поверхи або горище.

  • Щільно зачинити всі вікна та двері.

  • Підготувати документи й речі першої необхідності на випадок евакуації.

  • Якщо вода швидко піднімається — одразу дзвоніть за номером 101.

Погода непередбачувана, тому не ігноруйте небезпеку. Бережіть себе та допомагайте тим, хто цього потребує!

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *