Тернопіль: п’янка завершилася смертю

За публічного обвинувачення Тернопільської окружної прокуратури, Тернопільський міськрайонний суд визнав винним 54-річного жителя обласного центру в умисному вбивстві (ч. 1 ст. 115 КК України). Чоловікові призначено покарання у вигляді семи років позбавлення волі.

Слідство встановило, що трагедія сталася 2 липня 2024 року на вулиці Шпитальній у Тернополі. Обвинувачений перебував у гостях у свого 55-річного знайомого. Під час розпивання алкогольних напоїв між чоловіками виник конфлікт, у ході якого гість схопив ніж і наніс господарю кілька ударів. Отримані поранення виявилися смертельними — потерпілий помер від значної крововтрати.

Після скоєного нападник викликав швидку допомогу, але медики лише констатували смерть.

На суді обвинувачений визнав свою вину і розкаявся у вчиненому. Вирок ще не набрав законної сили, триває термін його оскарження.