Страшна трагедія в Тернополі: мати загинула у вогні, син підозрюється в підпалі

Увечері 9 червня на масиві «Дружба» у Тернополі сталася трагедія — у квартирі багатоповерхівки на вулиці Максима Кривоноса пролунав вибух і спалахнула пожежа. Під час ліквідації вогню рятувальники виявили тіло 58-річної жінки. Її 37-річного сина з важкими опіками госпіталізували до обласної лікарні.

За попередніми даними слідства, чоловік умисно підпалив квартиру. У день трагедії він перебував у стані алкогольного сп’яніння, погрожував матері та не дозволяв їй вийти з помешкання. За словами родички, загибла встигла повідомити телефоном, що син приніс у дім легкозаймисту рідину та розлив її по кімнатах. Після цього зв’язок обірвався.

На місце події виїхали рятувальники, слідчо-оперативна група поліції та три бригади швидкої допомоги. Пожежа швидко охопила приміщення та загрожувала поширитися на сусідні квартири. Полум’я вдалося загасити за 24 хвилини.

Поліція затримала чоловіка згідно зі статтею 208 Кримінального процесуального кодексу України. Йому вже оголошено підозру у вчиненні умисного вбивства способом, небезпечним для життя багатьох осіб (п. 5 ч. 2 ст. 115 КК України). У разі доведення вини йому загрожує довічне ув’язнення.

Загибла працювала вчителькою початкових класів у тернопільській школі. Вона була знаною та улюбленою серед дітей, які щиро чекали її повернення після канікул. У день трагедії на місце прибула ще одна донька загиблої — їй знадобилася медична допомога через сильну стресову реакцію.

Слідство триває.