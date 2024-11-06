Тернопіль планує придбати ще 39 тролейбусів

Тернопільська міська рада оголосила про масштабний проєкт з оновлення громадського транспорту, в рамках якого планується придбати 39 сучасних енергоефективних тролейбусів. Фінансування проєкту буде здійснюватися за рахунок інвестиційного гранту та довгостроковому кредиту, повідомляє міська рада.

Проєкт передбачає закупівлю нових тролейбусів з низьким рівнем підлоги, здатних працювати автономно до 2 км для уникнення заторів у разі відключень електропостачання. Окрім цього, буде модернізовано існуючу тягову підстанцію №2 та депо, що підвищить надійність та комфортність перевезень.

Відповідне рішення «Про затвердження висновку» прийняли на засіданні виконавчого комітету. Далі даний проект повинен отримати погодження Міністерства фінансів Україні, а після цього бути затвердженим на сесії Тернопільської міської ради. Після погодження усіх зазначених документів буде розпочинатися процедура закупівлі.