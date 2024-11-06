На Тернопільщині потрібні соціальні працівники

Формуючи систему правових відносин, Україна інтегрується у світову економіку, однією з основних рис якої є послідовна державна політика у сфері надання соціальних послуг. Це один із напрямків, завдяки успішній діяльності якого вдається забезпечити належний рівень життя населення.

На ринку праці Тернопільщини зараз є потреба в соціальних робітниках, соціальних педагогах, фахівцях із соціальної роботи, фахівцях з фізичної реабілітації, психологах. На 01.11.2024 є 13 таких вакансій.

Якщо у Вас немає відповідної освіти у місцевому підрозділі служби зайнятості Тернопільщини д еякі категорії громадян можуть безкоштовно отримати ваучер на здобуття другої вищої освіти за спеціальностями «Психологія», «Соціальна робота», «Соціальне забезпечення».

До слова, у службі зайнятості можна отримати грант до 1 млн. грн на відкриття чи розвиток власної справи. Так, завдяки реалізації грантової програми «єРобота» за проєктами «Власна справа» та «Гранти для учасників бойових дій та одного з їх подружжя», які супроводжує служба зайнятості, на Тернопільщині вже реалізовуються ряд бізнесів у соціальній сфері: діють Будинок для людей похилого віку, кабінети психологічної допомоги та центри реабілітації.

До когорти працівників соціальної сфери належать й працівники служби зайнятості, які надають соціальні послуги і тим, хто залишився без роботи, – у пошуку свого місця на ринку праці, і роботодавцям – у доборі необхідних кадрів.

Протягом січня-жовтня 2024 року послугами служби зайнятості Тернопільщини скористались 15,6 тис. осіб, з них 7,3 тис. отримали статус безробітного.

8,2 тис. краян було працевлаштовано.

2,6 тис. осіб залучено до участі в громадських та інших роботах тимчасового характеру, в суспільно корисних роботах у складі «Армії відновлення».

959 безробітних за спрямуванням служби зайнятості області проходили профнавчання.

947 – завершили навчання, відтак 92% з них вже працевлаштовані.

На 1 листопада 2024 року на обліку в обласній службі зайнятості перебувало 2,1 тис. безробітних, серед них 79% – жінки; 25% – молодь віком до 35 років; 34% осіб, які мають додаткові гарантії щодо сприяння у працевлаштуванні.

Особливу увагу фахівці обласної служби зайнятості приділяють наданню соціальних послуг ветеранам, людям з інвалідністю, ВПО .

Так, з початку 2024 року послугами служби зайнятості області скористалися 614 ветеранів, з яких 95 мали інвалідність; 125 – працевлаштовано; 33 проходили профнавчання, 39 – отримали ваучери на оплату навчання. 144 – продовжують шукати роботу.

Служба зайнятості Тернопільщини допомагала у пошуку роботи 871 людині з інвалідністю. 242-м вдалося знайти роботу, 67 осіб цієї категорії здобули нову професію чи підвищували кваліфікацію, 23 – отримали ваучери на оплату навчання, 31 – була забезпечена тимчасовою роботою. Зараз 225 осіб з інвалідністю зі статусом безробітного потребують працевлаштування.

1,8 тис. внутрішньо переміщених осіб отримали послуги служби зайнятості, відтак 500 переселенцям вдалося знайти роботу, з них 229 – працевлаштовані за умови компенсацій роботодавцям витрат на оплату праці. 91 ВПО проходила професійне навчання, 42 – отримали ваучери на оплату навчання. До участі в громадських та інших роботах тимчасового характеру залучено 29 переселенців, до суспільно корисних робіт – 162. Для 607 ВПО продовжується пошук підходящої роботи.

Цьогоріч послугами служби зайнятості Тернопільщини, скористалися 3,3 тис. роботодавців, які подали інформацію про 11,9 тис. вакансій.

За грантовими програмами підприємці Тернопільщини вже отримали майже 172 млн грн на реалізацію 729 бізнес-проєктів на створення або розвиток бізнесу, ще 21,7 млн грн грантових коштів отримали 46 учасників бойових дій або їхні подружжя.