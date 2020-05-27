Вода у Тернопільському ставі відповідає стандартам, а риба дохне через «хімію»

Вода у Тернопільському ставі відповідає усім державним стандартам і не може спричиняти масовий мор риби. Такий висновок із лабораторії Головного управління Держпродспоживслужби в області отримали у міській раді.

Власне, зробити дослідження води із водойми і зразків мертвої риби фахівців попросили у комунальному підприємстві «Об’єднання парків культури та відпочинку Тернополя». Про це 26 травня розповів мер Сергій Надал.

– Дійсно, на Тернопільському ставі люди помітили загибель великої риби, – каже Сергій Надал. – На жаль, щороку подібне стається приблизно у той же період. Одна із найвірогідніших версій – це стається через оброблення хімікатами сільськогосподарських угідь, що розташовані вище веслувального каналу, вздовж русла Серету. І згодом вода вже потрапляє у Тернопільський став.

Щоб це підтвердити чи спростувати, «Об’єднання парків культури та відпочинку Тернополя» і замовило експертизу в Головному управлінні Держпродспоживслужби в області. Офіційна відповідь надійшла 26 травня.

– Щодо з’ясування фактів, викладених у вашому листі, утворили комісію зі спеціалістів міського управління Держпродспоживслужби та міської державної лікарні ветеринарної медицини, – цитує відповідь із лабораторії міський голова. – У ході проведення перевірки дійсно встановлені поодинокі випадки загибелі риби, але знайдені зразки перебували у такому стані, що унеможливлював проведення патологоанатомічного розтину та подальшого лабораторного дослідження.

Зауважимо, комісія провела і відбір води зі ставу. Її передали на дослідження до Тернопільської регіональної державної лабораторії Держпродспоживслужби в області.

– Згідно із експертним висновком від 18 травня 2020 р., – продовжує мер, – вода з поверхні водойми за мікробіологічними та фізико-хімічними показниками відповідає всім державним стандартам України.

Сергій Надал пообіцяв, що комунальники і надалі не полишатимуть надій знайти причину мору риби. Але поки що, за його словами, все вказує на те, що у воду час від часу потрапляють якісь шкідливі хімікати. Які саме і чому – сподіваються встановити незабаром.

Терен