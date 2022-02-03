“Тернопільобленерго” замовило колишній фірмі свого співробітника робіт на 234 мільйони

ВАТ “Тернопільобленерго” 31 січня за результатами тендерів замовило ТОВ “Елітар” електромонтажні роботи на 233,9 млн грн.

Про це повідомляється в системі ProZorro, передають Наші гроші.

Цьогоріч виконають технічне переоснащення ліній електропередач, модернізацію підстанцій, реконструкцію електропередач і підстанцій в населених пунктах області напругою 0,4-10 кВ на 126,16 млн грн. та напругою 110-10 кВ на 107,74 млн грн.

Підсумкові відомості ресурсів і кошториси не опубліковані, що не дозволяє порівняти ціни матеріалів та обладнання з ринковими цінами на предмет можливого завищення.

Згідно договорів, роботи оплачуватимуть протягом 60 робочих днів після виконання.

Сума угод на 0,01% нижча від очікуваної вартості закупівель у 233,91 млн грн.

Єдиним конкурентом було франківське ТОВ “Глобал Енерго” Ігоря Гливи та Василя Бабія, яким керує Петро Савуляк, причому ніхто не знижував ціну під час аукціону.

“Елітар” зареєстрований у 2003 році в Тернополі, а зараз має адресу в області. З 2017 року засновником компанії є місцевий забудовник Василь Лило. Йому також належить низка компаній, серед яких ТОВ “Тернопільбуд” (89%), ТОВ “Торговий дім “Вікнарьов” (100%), ТДВ “Стрийрембуд” (99%), ТОВ “Житло” (70%) та інші. Протягом 2010-2015 років Василь Лило був депутатом Тернопільської міської ради від партії “Наша Україна”, а у 2015 балотувався в міськраду від партії “Солідарність правих сил”, але не пройшов.

Першозасновниками “Елітару” були Віктор Подвірний, Володимир Єгоров та Мирослав Сененький, який з 2000 року й донині є начальником Тернопільського міського району електричних мереж ВАТ “Тернопільобленерго”. У 2007-2009 роках “Елітаром” керував Володимир Гумен, відомий як помічником голови правління “Тернопільобленерго” з координації та контролю енергозбутової роботи РЕМ. Наразі усі ці першозасновники вийшли зі складу, змінився і директор компанії. Тепер ним є Володимир Попко.

Усього “Елітар” набрав підрядів на 1,19 млрд грн, переважно в нинішнього замовника.

“Тернопільобленерго” на 50,99% належить державі. Ще 25% і 15% акцій відповідно мають кіпрські фірми Larva Investments і Bikontia Enterprises, які приписують Ігорю Коломойському та Костянтину Григоришину. В.о. голови правління є Iгор Юхимець.