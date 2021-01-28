Тернопільщина готується до вакцинації проти COVID-19

У Тернопільській області триває активна підготовка до вакцинації проти COVID-19. Як тільки буде поставлені медпрепарати, то розпочнеться імунізація населення. На цьому наголосив голова Тернопільської ОДА Володимир Труш.

«В області вже готові до роботи 11 мобільних бригад на базі десяти Центрів первинної медико-санітарної допомоги, до складу яких входять лікар, середній та молодший медичний працівник, лікар-дублер та водій. Облаштовано кабінет щеплення, підготовлено логістику, обладнання для зберігання та транспортування вакцини», – розповідає Володимир Труш.

Національний план імунізації передбачає 5 етапів. Насамперед вакцинуватимуть медпрацівників, військовослужбовців, осіб у будинках для людей похилого віку, соцпрацівників, учителів тощо. Під час першого етапу мобільні бригади працюватимуть на виїздах.

Наразі управління охорони здоров’я ОДА формує списки осіб, які підлягають першій хвилі вакцинації.

«Область буде забезпечена необхідною кількістю вакцин. Ми використовуватимемо препарати лише з високою ефективністю дії», – додав Володимир Труш.