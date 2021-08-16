16:31 | 16.08.2021
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Тернопільщина 

Закрити сільський дитячий садок хочуть у Борщівській міській раді

tata 0 Views Прокоментуй!
У Борщівській міській раді підготували проєкт рішення про закриття одного з дитсадків.

Мова йде про призупинення діяльності Бабинецького дитячого садка «Сонечко».

У своєму рішенні виконавчий комітет Борщівської міської ради такий крок обґрунтовує відсутністю дитячого контингенту у Бабинецькому дитячому садку «Сонечко», керуючись підпунктом 1 пункту «а» с. 32, а також ст. 25, 26 і 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 14 ЗУ «Про дошкільну освіту», тощо.

Загалом виконком вирішив схвалити проєкт рішення Борщівської міськради «Про призупинення діяльності Бабинецького дитячого садка «Сонечко».

Схвалений проєкт рішення подадуть на розгляд чергової сесії міської ради.

 

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