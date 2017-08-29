Як тернополянка постраждала від шахраїв

Найбільше збитків від торгів в мережі зазнала жителька Тернопільського району. Жінка розмістила на сайті оголошень інформацію про продаж картин.

Знайшовся «покупець», в телефонному режимі обговорили ціну, спосіб передачі товару, а далі – пішло-поїхало. Ще один дзвінок, прохання перевірити, чи активна картка, похід до банкомата, введення певної комбінації цифр і… шахрайська схема реалізовано успішно.

Жінка одразу й не зрозуміла, що власноруч перерахувала крадієві все, що мала на рахунку, – майже десять тисяч гривень.