Тернопільська фірма «Техно-Буд-Центр» приховала ціни догляду доріг на 1,5 мільярда

Служба автомобільних доріг у Тернопільській області 23 січня за результатами тендерів замовила ТОВ «Техно-Буд-Центр» експлуатаційне утримання автодоріг державного значення на загальну суму 1,46 млрд грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

На строк до кінця 2021 року, тобто на три роки, замовили експлуатаційне утримання автодоріг державного значення загальною протяжністю 1 184 км. Зокрема замовили влаштування асфальтобетонного покриття, ліквідацію вибоїн, холодне фрезерування, прибирання проїжджої частини від сміття, бруду і снігу, нанесення розмітки тощо.

Підсумкові відомості ресурсів і кошториси не опубліковані, що не дозволяє порівняти ціни матеріалів із ринковими цінами на предмет можливого завищення.

Гарантійний строк на будівлі та споруди експлуатаційної та автотранспортної служб становить 12 років, на земляне полотно – 10 років, на основу дорожнього одягу, мости і цементобетонне покриття – 8 років, на водопропускні труби і регуляційні споруди – 6 років, на дорожнє огородження і розмітку полімерною стрічкою – 5 років, на розмітку пластиком і асфальтобетонне покриття – 3 роки, на дорожні знаки і напрямні стовпчики – 2 роки, на розмітку фарбою – півроку.

На заробітну плату піде по 4-5% загальної вартості підряду, а на прибуток – по 2-3%.

Сума угод на 18% нижча від загальної очікуваної вартості закупівлі у 1,79 млрд грн.

Тернопільський переможець «Техно-Буд-Центр» зараз належить Юрію Ханіну та Андрію Яремі. Останній до 2011 р. був співзасновником тютюнового монополіста ТОВ «Тедіс Україна» (стара назва – «Мегаполіс-Україна»). Він разом із Романом Микитюком заснував фірму в 1999 році в Тернополі. До 2011 р. обоє власників вибули зі складу її засновників. У 2016 р. АМКУ оштрафував «Тедіс» на 429,3 млн грн. через зловживання монополією на гуртовому ринку цигарок.

Донедавна переможець належав Григорію Процику, а ще раніше ним співволодів Любомир Грегоращук, чий син Андрій був депутатом міськради Тернополя від «Свободи». Андрій Грегоращук є зятем екс-керівника Служби автодоріг у Рівненській області Юрія Проника, який раніше обіймав аналогічну посаду в Тернопільській області. Син Проника Орест також керував ДАК «Автомобільні дороги України».

На меншому тендері конкурентами були ТОВ «Авакс Проф» і ДочП «Екранбуд» ТОВ «Екран», а на більшому – ще й ДочП «Тернопільський облавтодор».

«Авакс Проф» із Тернополя належить Олександру Григоровичу Ярмоленку, підписанту ТОВ «Сакура Плюс» Дмитра Олександровича Ярмоленка. Раніше співзасновником була дружина Олександра Ярмоленка Ольга Ярмоленко, яка зараз є заступником начальника відділу охорони здоров’я та медичного забезпечення Тернопільської міськради.

У серпні 2016 р. «Авакс-Проф» виграв два тендери УКБ Тернопільської ОДА щодо капітального ремонту доріг по вул. Енергетична та вул. Лесі Українки в місті Шумськ. У січні 2017 р. поліція почала кримінальне провадження щодо цих підрядів. Йшлося про привласнення бюджетних коштів шляхом складання фіктивних актів виконання робіт із завищеними обсягами та об’ємами, тоді як роботи не були виконані у повному обсязі.

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