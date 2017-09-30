Тернопільська міська рада одна з найзакритіших рад в Україні?

29 вересня на Конференції забезпечення доступу до публічної інформації оголошено рейтинги рівня забезпечення доступу до публічної інформації. Наведені рейтинги грунтуються на дослідженнях, проведених громадськими організаціями у співпраці з Секретаріатом Уповноваженого Верховної Ради з прав людини в рамках Платформи “Омбудсмен Плюс”. Про це пише у мережі Фейсбук юрист Ольга Мазаєва.

Тернопільська обласна рада з рівнем інформаційної відкритості 72,5% зайняла перше місце серед обласних рад України.

Тернопільська ОДА – 15 місце серед 24-х ОДА з рівнем інформаційної відкритості 69,1%.

Тернопільська міська рада – 19 місце серед 24 міських рад обласних центрів з рівнем інформаційної відкритості 58,2%.