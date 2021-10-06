Тернополяни можуть стати патронатними вихователями для дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах

В Україні та у Тернополі, зокрема, уже декілька років поспіль працює нова форма сімейного виховання – патронатна сім’я, метою якої є забезпечення права кожної дитини, яка опинилася у складних життєвих обставинах, виховуватися у сприятливому та безпечному сімейному середовищі, мати належні і комфортні умови для життя, освіти, охорони здоров’я та соціального захисту.

Що таке патронат?

Патронат над дитиною – це тимчасовий догляд, виховання та реабілітація дитини в сім’ї патронатного вихователя на період подолання дитиною, її батьками або іншими законними представниками складних життєвих обставин.

Патронатний вихователь – це особа, яка за участю членів сім’ї надає послуги з догляду, виховання та реабілітації дитини у своїй сім’ї.

Хто може стати патронатним вихователем?

Патронатним вихователем може бути громадянин України, який має досвід виховання дитини, відповідні житлові умови для надання послуг з догляду, виховання та реабілітації дитини у своєму помешканні.

Однак, патронатним вихователем не може бути особа, зазначена у статті 212 Сімейного кодексу України.

Обов’язки патронатного вихователя:

забезпечення дитини житлом, одягом, харчуванням тощо;

створення дитині умов для навчання, фізичного та духовного розвитку;

співпраця з батьками, іншими законними представниками дитини задля подолання складних життєвих обставин у межах та у спосіб, що визначений органом опіки та піклування;

забезпечення надання чи доступ до послуг, які визначені у договорі про патронат над дитиною;

сприяння контактам дитини з батьками, іншими законними представниками, родичами, крім випадків, коли батьки позбавлені батьківських прав або в судовому порядку обмежені у праві спілкування з дитиною.

Хто може бути влаштований в патронатну сім’ю?

Покинуті/знайдені діти; діти, залишені в пологовому будинку, іншому закладі охорони здоров’я, або яких відмовилися забрати батьки чи інші родичі; діти, чиї батьки пропали безвісти; діти з сімей, в яких існувала загроза життю чи здоров’ю; діти за заявою батьків у зв’язку з складними життєвими обставинами. Можуть бути одночасно влаштовані тільки діти, які є рідними братами та сестрами, або діти, які виховувалися в одній сім’ї.

Термін перебування дитини у сім’ї патронатного вихователя

Термін перебування дитини в сім’ї патронатного вихователя визначається відповідно до індивідуальних потреб дитини, виявлених обставин та їх впливу на стан дитини та не повинен перевищувати 3 місяців. В особливих випадках за рішенням органу опіки та піклування термін перебування під патронатом може бути подовжений, однак загалом не повинен бути більшим за 6 місяців.

Які гарантії дає держава для патронатних вихователів?

Грошове забезпечення у розмірі п’ять прожиткових мінімумів для працездатних осіб на місяць.

На дітей влаштованих в сім’ю виплачується соціальна допомога на утримання дитини в сім’ї патронатного вихователя у розмірі двох прожиткових мінімумів.

За детальною інформацією звертайтесь:

у Тернопільський міський центр соціальних служб за адресою вул. Медова, 3 або за телефонами: (0352)23-55-92, +38 (098) 174 77 41.

в управління сім’ї, молодіжної політики та захисту дітей Тернопільської міської ради за адресою: бульв. Т. Шевченка, 1 або за телефонами: +38(098) 1807131, +38(098) 1807130.