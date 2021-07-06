Тернопільська міськрада закупить значків на тисячу євро (фото)

Тернопільська міська рада оголосила тендер на закупівлю значків «Герб міста Тернопіль».

В документах йдеться про 15 значків. Стартова вартість значків обійдеться міському бюджету в 33 тис. гривень.

Значи класифікуються як ювелірні вироби. Про це говорить і вартість одного значка – орієнтовно понад 2 тис. грн.

До слова, такі закупівлі для мерії не новина. Щороку рада купує різну сувенірну продукцію, яку використовує як подарунок гостям міста (в т.ч. із за кордону), також значки дарують на День міста тощо.