На Шумщині виявили 26 стихійних сміттєзвалищ: міського голову зобов’язали їх прибрати

26 незаконних сміттєзвалищ виявили працівники екоінспекції на території Шумської громади.

Як повідомили у відомстві, планова перевірка проходила з 14 по 22 червня. Інспектори обстежили 43 населених пункти.

Екоінспекція встановила відсутність роздільного збирання корисних компонентів твердих побутових відходів, розробленої схеми санітарної очистки населених пунктів та місцевої програми поводження з відходами.

“У більшості населених пунктах не організовано збирання та видалення побутових відходів, виявлено захоронення неперероблених побутових відходів та відсутність інвентаризації і паспортизації зелених насаджень”, – інформує Державна екологічна інспекція у Тернопільській області.

Також порушення зафіксували на території об’єктів природо-заповідного фонду – там відсутні інформаційні охоронні знаки, а території не відмежовані.

За результатами перевірки Інспектори склали 27 протоколів про адміністративні правопорушення та винесли 15 постанов. Загальна сума штрафів склала 13 тис. 650 грн. Після об’їзду Шумському міському голові видали обов’язкову для виконання вимогу щодо усунення виявлених порушень.