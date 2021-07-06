У Тернополі медики рятують однорічну дівчинку, яка впала з ліжка
На Тернопільщині медики рятували 1-річну дівчинку, яка травмувалася під час падіння з ліжка.
За словами матері, дитина впала з ліжка висотою один метр.
Випадок трапився 5 липня поблизу Тернополя у селі Петриків Великоберезовицької громади.
«З підозрою на закриту черепно-мозкову травму внаслідок падіння з висоти дівчинку, після наданої медичної допомоги, шпиталізовано в обласну дитячу лікарню», – розповів генеральний директор Центру ЕМД Тернопільщини Михайло Джус.