14:49 | 6.07.2021
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Тернопільщина 

У Тернополі медики рятують однорічну дівчинку, яка впала з ліжка

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На Тернопільщині медики рятували 1-річну дівчинку, яка травмувалася під час падіння з ліжка.

За словами матері, дитина впала з ліжка висотою один метр.

Випадок трапився 5 липня поблизу Тернополя у селі Петриків Великоберезовицької громади.

«З підозрою на закриту черепно-мозкову травму внаслідок падіння з висоти дівчинку, після наданої медичної допомоги, шпиталізовано в обласну дитячу лікарню», – розповів генеральний директор Центру ЕМД Тернопільщини Михайло Джус.

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