У Тернополі медики рятують однорічну дівчинку, яка впала з ліжка

На Тернопільщині медики рятували 1-річну дівчинку, яка травмувалася під час падіння з ліжка.

За словами матері, дитина впала з ліжка висотою один метр. Випадок трапився 5 липня поблизу Тернополя у селі Петриків Великоберезовицької громади. «З підозрою на закриту черепно-мозкову травму внаслідок падіння з висоти дівчинку, після наданої медичної допомоги, шпиталізовано в обласну дитячу лікарню», – розповів генеральний директор Центру ЕМД Тернопільщини Михайло Джус.