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Новини Тернополя 

Тернопільським гвардійцям подарували нові книги

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Понад сто примірників різних книг подарували військовослужбовцям 2 батальйону 2 Галицької бригади Нацгвардії України у місті Тернополі. Цінний подарунок гвардійці отримали від Тернопільської обласної державної адміністрації. 

Серед книг є і навчальна література, і художня. Усі вони розмістяться у інформаційних підрозділах батальйону. Ними зможуть користуватись як строковці, так і військовослужбовці за контрактом чи офіцери. 

«Ми у батальйоні постійно намагаємось поповнювати літературні запаси, – розповідає заступник командира роти по роботі з особовим складом старший лейтенант Олег Королевич. – Строковці у вільний від служби час багато читають, у всіх різноманітні смаки та вподобання, тому ми постійно працюємо над поповненням інформаційних центрів».

Аліна Новікова 

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