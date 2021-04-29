Тернопільським гвардійцям подарували нові книги

Понад сто примірників різних книг подарували військовослужбовцям 2 батальйону 2 Галицької бригади Нацгвардії України у місті Тернополі. Цінний подарунок гвардійці отримали від Тернопільської обласної державної адміністрації.

Серед книг є і навчальна література, і художня. Усі вони розмістяться у інформаційних підрозділах батальйону. Ними зможуть користуватись як строковці, так і військовослужбовці за контрактом чи офіцери.

«Ми у батальйоні постійно намагаємось поповнювати літературні запаси, – розповідає заступник командира роти по роботі з особовим складом старший лейтенант Олег Королевич. – Строковці у вільний від служби час багато читають, у всіх різноманітні смаки та вподобання, тому ми постійно працюємо над поповненням інформаційних центрів».

Аліна Новікова