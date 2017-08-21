Тернопільська поліція посилено працює

Від учора особовий склад органів та підрозділів ГУНП в Тернопільської області переведений на посилений варіант служби.

Зміни відбулися у зв’язку з підготовкою до святкування Дня незалежності України.

На виконання вимог Указу Президента України «Про відзначення 26-ої річниці незалежності України» та наказу МВС «Про переведення органів та підрозділів поліції на посилений варіант службової діяльності» тернопільські поліцейські як і правоохоронці всієї України несуть службу у надзвичайному режимі.

Як повідомив заступник начальника ГУНП в Тернопільській області Руслан Балик, основна увага приділяється забезпеченню публічної безпеки і порядку під час підготовки та проведення заходів з нагоди 26-ої річниці проголошення незалежності України. Спеціально створені наряди правоохоронців несуть патрулювання поблизу житлових будинків, аби запобігти крадіжкам та іншим майновим злочинам. Адже, як показує досвід у святкові дні, коли тернополяни масово виїжджають на відпочинок за межі міста, свою діяльність активізують крадії.

Цілодобовий моніторинг оперативної ситуації в області здійснює ситуаційний центр.