Рекордний штраф за нищення доріг доведеться заплатити недобросовісному перевізнику (фото)

45 тисяч 526 євро 31 євроцент штрафу виписали цими вихідними на одному з пунктів зважування поблизу Тернополя. Працівники Служби автомобільних доріг у Тернопільській області спільно з працівниками Укртрансбезпеки провели зважування та заміри вантажу. Антирекордсмен рухався дорогами області з вагорю у 200! тонн.

Нагадаємо, у літню пору на території України і Тернопільщини зокрема, діють обмеження руху великотоннажних автомобілів загальною масою понад 24 тонни у спекотні дні літнього періоду (при температурі 28 і більше градусів за Цельсієм) з 10.00 до 22.00 год.

У Службі автомобільних доріг у Тернопільській області пояснюють, що заборону ввели, аби автошляхи, покриття яких під сонцем стає еластичнішим, не руйнувалися. Окрім того надміру навантажені транспортні засоби створюють загрозу безпеці руху для інших водіїв та пішоходів.