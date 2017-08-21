«Хто Тернопіль не шанує, най нас в дупу поцілує!» – Сергій Сірий та Віктор Мороз презентували нову пісню (відео)

«Хто Тернопіль не шанує, най нас в дупу поцілує!» Аудіо-прем’єра цієї батярської пісні, яку написали тернопільський поет Сергій Сірий та відомий композитор і співак, перекладач серії романів про Гаррі Поттера Віктор Морозов, відбулася до Дня Тернополя рік тому.

І ось новий приємний сюрприз: на каналі YouTube – відеоверсія цього пісенного твору у виконанні композитора. Отож, дивіться й слухайте з почуттям гумору і гарним настроєм! Тернопіль рулить!

