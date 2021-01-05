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Вибори 2020 

Районні ради Тернопільської області: “наймолодша” та “найстарша”, “чоловіча” та “жіноча”

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РАЙОННІ РАДИ ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ: “НАЙМОЛОДША” ТА “НАЙСТАРША” РАЙОННА РАДА І ДЕПУТАТ, “ЧОЛОВІЧА” ТА “ЖІНОЧА” ДЕПУТАТСЬКІ ФРАКЦІЇ І ЯКИЙ СЕРЕДНІЙ ВІК ДЕПУТАТСЬКОГО КОРПУСУ РАЙРАД?

📢Аналітики Центру суспільних досліджень «ПОЛІС» проаналізували депутатський корпус Тернопільської , Кременецької та Чортківської районних рад за гендерними та віковими характеристиками. Таке дослідження було здійснено на основі даних сайту Центральної виборчої комісії.
❗Нагадаємо, що після проведення перших місцевих виборів до районних рад 25 жовтня 2020 року в Тернопільській області утворено три районні ради – Тернопільська, Кременецька та Чортківська. Загальний склад Тернопільської та Чортківської районних рад становить по 54 депутати, а Кременецької районної ради – 42 депутати. Загалом до трьох районних рад Тернопільської області було обрано 150 депутатів.
🔹Щодо гендерних особливостей районних рад, то у Тернопільській та Кременецькій районних радах – чоловіків – депутатів – по 69%, жінок-депутаток – по 31%, у Чортківській районній раді – чоловіків – депутатів 67% (36 депутатів), а жінок-депутаток – 33% (18 депутатів). Загалом у трьох районних радах налічується 102 чоловіка-депутата (68%) та 48 жінок-депутаток (32%).
❗«Чоловічою» депутатською фракцією серед утворених фракцій партій у районних радах Тернопільщини, тобто фракцією, де є найбільша кількість чоловіків у порівнянні із жінками є фракція партії «Європейська солідарність» в Тернопільській районній раді, де серед загалом 13 депутатів фракції – 12 депутатів-чоловіків, що становить 92%.
❗А відносно «жіноча» депутатська фракція також у Тернопільській районній раді – фракція партії «За майбутнє», де серед 9 депутатів цієї фракції – 5 жінок-депутаток, що становить близько 56%.
🔸«Наймолодшою» районною радою Тернопільської області, згідно проведеного аналітичного дослідження Центру суспільних досліджень “ПОЛІС”, можна назвати Тернопільську районну раду, де 39% депутатів серед усього депутатського корпусу є у віці 18-35 років, тобто із 54 депутатів райради – 21 «молодий» депутат.
🔹А «найстаршою» районною радою Тернопільської області можна вважати Чортківську районну раду, де серед 54 депутатів – майже половина – 26 депутатів у віці 51 рік і старші, що становить 48% від усього депутатського складу.
🔸Відповідно районною радою Тернопільської області, де найбільша кількість депутатів у віці 36-50 років є Кременецька районна рада, де також майже половина депутатів – 20 депутатів (48%) із усіх 42 депутатів даної райради є у відповідному «віковому діапазоні».
🔹Загалом у трьох районних радах серед 150 депутатів – чверть «молодих» депутатів, тобто депутатів у віці 18-35 років, а саме 38 депутатів (25%), у віці 36-50 років – 55 депутатів (37%), а у віці 51 рік і старші – 57 депутатів, що становить 38% від усіх депутатів.
📢Як зазначив директор Центру суспільних досліджень «ПОЛІС» Ігор Процик: “Наймолодшим депутатом серед депутатів районних рад Тернопільської області є Григорій Мельничук, депутат Кременецької районної ради, обраний від місцевої організації партії «Слуга народу» якому 20 років, а найстаршим – депутат Чортківської районної ради Василь Градовий, обраний від партії «Європейська солідарність», якому 69 років. Що цікаво, що на два місяці від нього молодший депутат Тернопільської районної ради – Володимир Крупніцький, який обраний також від партії «Європейська солідарність».”
🔸А от середній вік депутатського корпусу Тернопільської районної ради становить 41 рік, Кременецької райради – 46 років, а Чортківської районної ради – 48 років. Загалом середній вік депутата районних рад Тернопільської області становить 45 років
🔹«Наймолодшою» депутатською фракцією серед фракцій партій утворених у трьох районних рад Тернопільщини є фракція партії «Голос» у Тернопільській районній раді, середній вік депутатів якої становить 33 роки , а «найстаршою» є фракція партії «Європейська солідарність» у Чортківській районній раді, середній вік депутатів якої – 56 років.

❗Нагадаємо., що раніше аналітики Центру суспільних досліджень «ПОЛІС» вже проаналізували депутатський склад Тернопільської обласної ради, районних рад Тернопільської області, Тернопільської міської ради за гендерними, професійними, соціальними та партійними особливостями.

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