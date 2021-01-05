Районні ради Тернопільської області: “наймолодша” та “найстарша”, “чоловіча” та “жіноча”

РАЙОННІ РАДИ ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ: “НАЙМОЛОДША” ТА “НАЙСТАРША” РАЙОННА РАДА І ДЕПУТАТ, “ЧОЛОВІЧА” ТА “ЖІНОЧА” ДЕПУТАТСЬКІ ФРАКЦІЇ І ЯКИЙ СЕРЕДНІЙ ВІК ДЕПУТАТСЬКОГО КОРПУСУ РАЙРАД?

Аналітики Центру суспільних досліджень «ПОЛІС» проаналізували депутатський корпус Тернопільської , Кременецької та Чортківської районних рад за гендерними та віковими характеристиками. Таке дослідження було здійснено на основі даних сайту Центральної виборчої комісії.

Нагадаємо, що після проведення перших місцевих виборів до районних рад 25 жовтня 2020 року в Тернопільській області утворено три районні ради – Тернопільська, Кременецька та Чортківська. Загальний склад Тернопільської та Чортківської районних рад становить по 54 депутати, а Кременецької районної ради – 42 депутати. Загалом до трьох районних рад Тернопільської області було обрано 150 депутатів.

Щодо гендерних особливостей районних рад, то у Тернопільській та Кременецькій районних радах – чоловіків – депутатів – по 69%, жінок-депутаток – по 31%, у Чортківській районній раді – чоловіків – депутатів 67% (36 депутатів), а жінок-депутаток – 33% (18 депутатів). Загалом у трьох районних радах налічується 102 чоловіка-депутата (68%) та 48 жінок-депутаток (32%).

«Чоловічою» депутатською фракцією серед утворених фракцій партій у районних радах Тернопільщини, тобто фракцією, де є найбільша кількість чоловіків у порівнянні із жінками є фракція партії «Європейська солідарність» в Тернопільській районній раді, де серед загалом 13 депутатів фракції – 12 депутатів-чоловіків, що становить 92%.

А відносно «жіноча» депутатська фракція також у Тернопільській районній раді – фракція партії «За майбутнє», де серед 9 депутатів цієї фракції – 5 жінок-депутаток, що становить близько 56%.

«Наймолодшою» районною радою Тернопільської області, згідно проведеного аналітичного дослідження Центру суспільних досліджень “ПОЛІС”, можна назвати Тернопільську районну раду, де 39% депутатів серед усього депутатського корпусу є у віці 18-35 років, тобто із 54 депутатів райради – 21 «молодий» депутат.

А «найстаршою» районною радою Тернопільської області можна вважати Чортківську районну раду, де серед 54 депутатів – майже половина – 26 депутатів у віці 51 рік і старші, що становить 48% від усього депутатського складу.

Відповідно районною радою Тернопільської області, де найбільша кількість депутатів у віці 36-50 років є Кременецька районна рада, де також майже половина депутатів – 20 депутатів (48%) із усіх 42 депутатів даної райради є у відповідному «віковому діапазоні».

Загалом у трьох районних радах серед 150 депутатів – чверть «молодих» депутатів, тобто депутатів у віці 18-35 років, а саме 38 депутатів (25%), у віці 36-50 років – 55 депутатів (37%), а у віці 51 рік і старші – 57 депутатів, що становить 38% від усіх депутатів.

Як зазначив директор Центру суспільних досліджень «ПОЛІС» Ігор Процик: “Наймолодшим депутатом серед депутатів районних рад Тернопільської області є Григорій Мельничук, депутат Кременецької районної ради, обраний від місцевої організації партії «Слуга народу» якому 20 років, а найстаршим – депутат Чортківської районної ради Василь Градовий, обраний від партії «Європейська солідарність», якому 69 років. Що цікаво, що на два місяці від нього молодший депутат Тернопільської районної ради – Володимир Крупніцький, який обраний також від партії «Європейська солідарність».”

А от середній вік депутатського корпусу Тернопільської районної ради становить 41 рік, Кременецької райради – 46 років, а Чортківської районної ради – 48 років. Загалом середній вік депутата районних рад Тернопільської області становить 45 років

«Наймолодшою» депутатською фракцією серед фракцій партій утворених у трьох районних рад Тернопільщини є фракція партії «Голос» у Тернопільській районній раді, середній вік депутатів якої становить 33 роки , а «найстаршою» є фракція партії «Європейська солідарність» у Чортківській районній раді, середній вік депутатів якої – 56 років.

Нагадаємо., що раніше аналітики Центру суспільних досліджень «ПОЛІС» вже проаналізували депутатський склад Тернопільської обласної ради, районних рад Тернопільської області, Тернопільської міської ради за гендерними, професійними, соціальними та партійними особливостями.