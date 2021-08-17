Тернопільські криміналісти віддали третину мільйона улюбленим змовникам

Тернопільський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр (НДКЕЦ) підписав договір із приватним підприємцем Олександром Клепцьом на ремонт приміщень за 280 тис. грн. На відкритих торгах від криміналістів підприємцю «підіграла» пов’язана компанія.

Згідно з угодою, переможець торгів проведе ремонт у приміщеннях на вул. Будного, 48 у Тернополі, де розташований дослідний центр. Технічним завданням передбачено, що підрядник проведе ремонт спортзалу, роздягальні, туалетів та душових. За договірною ціною, підрядник одержить всього 6 тис. грн прибутку, тобто 2,1% від суми закупівлі.

Ознаки пов’язаності

Окрім переможця участь в торгах взяла лише одна компанія, ТОВ «Служба порятунку бетону Плюс», із пропозицією на 8 тис. грн дорожчою. Загалом на торгах Олександр Клепцьо «конкурує» лише з цією фірмою і завжди стає переможцем. Наприклад, раніше, також на торгах від тернопільського криміналістичного центру, Клепцьо використовував електронну адресу shtokalobogdan@gmail.com. Богдан Штокало працює у фірмі конкурента. Він вказаний у документах ТОВ «Служба порятунку бетону Плюс» головним інженером.

Це не єдиний випадок, коли обидва учасники послуговуються спільними засобами зв’язку. На різних тендерах і Клепцьо, і «Порятунок бетону» вказували номер +380979863511. Більше того, цей номер є одним із контактних ТОВ «Служба порятунку бетону Плюс» на сторінці платформи prom.ua та на сайті компанії.

ТОВ «Служба порятунку бетону Плюс» є офіційним дилером компанії Penetron ‒ виробника гідроізоляційних матеріалів. І підприємство, і Олександр Клепцьо надали у тендерній пропозиції однакові документи ‒ довідки від ТОВ «Пенетрон-Київ» про те, що їхні працівники пройшли навчання з сучасних методів гідроізоляції. Хоча замовник взагалі не вимагав таких документів.

Варто зазначити, що навчання Богдана Штокала (представник фірми) та Олександра Клепця відбувались одночасно ‒ 29-30 травня 2010 р. у Києві.

Про компанії

Приватний підприємець Олександр Клепцьо зареєстрований у Тернополі. З початку 2020 року отримав 6 державних замовлень на 2,16 млн грн. Чотири з них від Тернопільського НДКЕЦ.

ТОВ «Служба порятунку бетону Плюс» також прописане в Тернополі і належить Олександрові та Павлові Ільчукам. У 2017-2018 рр. підписало низку контрактів загальною сумою 1,56 млн грн, усі від Тернопільського НДКЕЦ, але отримала лише 298 тис. грн, оскільки найбільший контракт розірвали. Впродовж останніх кількох років компанія не отримує державних замовлень, хоча 4 рази брала участь у торгах від вищезгаданої установи.