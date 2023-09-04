Тернопільські патрульні врятували жінку, яка ледь не вкоротила собі віку

Днями під час патрулювання на вулиці Олени Теліги, до службової автівки підбіг схвильований чоловік та попрохав про допомогу. Останній розповів, що на вулиці Назарія Яремчука його сестра, ймовірно, хоче покінчити життя самогубством.

Інспектори Ігор Цісельський та Ігор Ковальов, за лічені хвилини, прибули за вказаною адресою, зайшли до помешкання та побачили у квартирі громадянку, яка втратила багато крові.

Охоронці порядку викликали на місце події швидку та наклали кровоспинні пов’язки, аби зупинити кровотечу. Карета швидкої забрала жінку до лікарні, а її брат був надзвичайно вдячний патрульним за допомогу.

Дякуємо нашим колегам за професійну та своєчасну допомогу. Так тримати!