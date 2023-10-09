На Тернопільщині підприємець заховав від держави 32 млн.грн. податків

Працівники ДБР завершили досудове розслідування щодо власника та директора приватного підприємства з Тернопільщини, яке ухилилось від сплати податків на 32 млн гривень. Обвинувальний акт направлено до суду.

Підприємство ввозило в Україну тютюнову сировину на пільгових умовах, однак після зміни законодавства втратило такі преференції. Податкова виявила на підприємстві несплату до бюджету акцизного податку та податку на додану вартість на 32 млн грн. Однак комерсанти, замість сплати боргу, ліквідували підприємство, а усе майно та обладнання перереєстрували на інше товариство, аби уникнути арешту активів.

Директора підприємства обвинувачують в умисному ухиленні від сплати податків (ч. 3 ст. 212 КК України), а засновника – у пособництві в умисному ухиленні від сплати податків (ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України).

Накладено арешт на майно фігурантів вартістю 10 млн гривень – квартири у Тернополі та Києві, автомобіль та корпоративні права підприємства.

Ще раніше працівники ДБР завершили розслідування щодо ексначальника одного з управлінь Державної податкової служби в Тернопільській області, через службову недбалість якого до держскарбниці не надійшли заборговані підприємством кошти.

Процесуальне керівництво здійснює Тернопільська обласна прокуратура.