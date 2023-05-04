21:42 | 4.05.2023
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Новини Тернополя 

Тернопільські патрульні виявили водія з, ймовірно, підробленими документами

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Нещодавно, близько 14-ї години, патрулюючи на автодорозі М-19 Доманове — Тереблече, за порушення ПДР інспектори зупинили автомобіль Ford.

Поліцейські поспілкувалися з водієм та, перевіряючи відповідні документи, виявили ознаки підробки посвідчення водія. Окрім візуальних ознак підробки, з’ясувалося, що згідно з базами даних, водій позбавлений права керування транспортним засобом за рішенням суду.

Патрульні склали на чоловіка відповідні адмінматеріали та викликали на місце слідчо-оперативну групу для подальшого з’ясування обставин цієї події.

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