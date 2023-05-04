Роботодавці Тернополя і навколишніх громад, які працевлаштували переселенців, можуть отримати компенсації

За працевлаштування внутрішньо переміщених осіб (ВПО) роботодавці можуть отримати компенсації від державної служби зайнятості за рахунок коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття.

Компенсація витрат на оплату праці за працевлаштування внутрішньо переміщених осіб внаслідок проведення бойових дій під час воєнного стану в Україні (постанова КМУ від 20 березня 2022 р. № 331).

Тривалість: до 2-х місяців з дня працевлаштування особи.

Розмір: 6700 грн щомісяця за кожну працевлаштовану ВПО.

Право на таку компенсацію надається роботодавцю за кожного переселенця, який працює на умовах строкового або безстрокового трудового договору (контракту), гіг-контракту, зокрема за сумісництвом. Подати заяву можна не раніше 5-ти календарних днів після працевлаштування ВПО.

Ця компенсація призначається на період дії воєнного стану та протягом 30 календарних днів після його скасування або припинення.

Увага! Не має право на компенсацію роботодавець, який;

• є бюджетною установою;

• не подав у податкову звітність за 4 кв. 2021 року або річну за 2021 р.;

• якщо працевлаштував ВПО, яка вже була працевлаштована за цією програмою;

Документи на цю компенсацію можна подати через портал ДІЯ або особисто підійти до фахівця Тернопільської філії Тернопільського обласного центру зайнятості. Детальніше тут – http://surl.li/bthud

Роботодавці Тернополя вже активно користуються цим видом компенсацій. Так, цьогоріч 21 роботодавець отримали/отримують компенсації за працевлаштування 33 переселенців.

Компенсація на оплату праці за працевлаштованих зареєстрованих безробітних із числа внутрішньо переміщених осіб (постанова КМУ від 08 вересня 2015 року № 696).

Тривалість: не більше 6-ти місяців з дня працевлаштування ВПО.

Розмір: фактичні витрати на оплату праці, але не вище двох розмірів мінімальної заробітної плати (13400 грн), щомісяця.

Роботодавець, який працевлаштував зареєстрованого безробітного з числа ВПО за направленням центру зайнятості на умовах строкового трудового договору, для отримання компенсації повинен упродовж 2-х місяців з дня працевлаштування ВПО звернутися до центру зайнятості.

Детальніше тут – http://surl.li/bthud

Увага! Не має право на компенсацію роботодавець, який;

• є бюджетною установою;

• має заборгованість зі сплати ЄСВ ;

• якщо працевлаштував ВПО, яка вже була працевлаштована за цією програмою за останні 5 років;

• визнаний банкрутом або стосовно нього порушили справу про банкрутство.

Корисні посилання:

– сайт Державного центру зайнятості, розділ «Роботодавцям» – «Компенсації за ВПО»;

– публікація – http://surl.li/gulbp .

За більш детальною інформацією зверніться у Тернопільську філію Тернопільського обласного центру зайнятості, в Telegram: @DCZ19_Ternopil (https://t.me/DCZ19_Ternopil) чи за тел. +380681465586, тел. +380673132283

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