Тернопільські поліцейські виявили підозріле авто

Автомобіль Jeep Grand Cherokee, який мав ушкодження з правого боку, що свідчило про можливу причетність до ДТП, патрульні помітили 22 квітня, близько 15 години, на проспекті Злуки.

Патрульні зупинили транспортний засіб, щоб перевірити документи. Під час спілкування з 22-річним водієм у інспекторів виникла підозра, що він перебуває у стані наркотичного сп’яніння. Однак від освідування громадянин відмовився.

Під час перевірки документів та звірки номерів вузлів та агрегатів у патрульних виникла підозра, що ідентифікаційний номер рами автомобіля може бути змінений кустарним способом та табличка-ідентифікатор зміщена і закріплена не заводом-виготівником. Відтак патрульні викликали на місце події слідчо-оперативну групу. Автомобіль евакуйовано на арештмайданчик.