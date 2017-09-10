Тернопільські рятувальники вклонились чудотворній іконі Зарваницької Матері Божої (фото)

10 вересня в Марійському Духовному центрі с.Зарваниця Теребовлянського району вже традиційно відбулась Проща, приурочена до Дня рятівника. Цьогоріч, на передодні професійного свята, вона зібрала працівників Управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Тернопільській області, на чолі з керівником установи полковником служби цивільного захисту Віктором Маслеєм. Разом з рятувальниками в Зарваницю також прибули й члени їх сімей.

Паломники вклонились чудотворній іконі Зарваницької Матері Божої, взяли участь у Божественній літургії, з молитвою пройшли Хресною дорогою. Священнослужителі благословили присутніх та рясно окропили освяченою водою. Вони подякували представникам Служби порятунку «101» за їхню нелегку та самовіддану працю на благо народу України й побажали, щоб «Господь, оберігаючи їхні життя, допомагав їм рятувати життя інших людей».