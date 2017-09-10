Дороги національного значення Н-02 Тернопіль-Львів більше не існує

Відтепер до Львова з Тернополя веде дорога міжнародного значення М-09 Тернопіль – Львів – Рава-Руська (на Люблін), така її офіційна назва згідно постанови уряду України.

Роботи на М-09 тривають – працюють на ділянці протяжністю 14 км від Довжанки в напрямку Львова. Паралельно тривають роботи з фрезерування дорожнього полотна, проводиться регенерація та стабілізація основи методом холодного ресайклінгу та влаштовується нижній вирівнюючий шар асфальтобетонного покриття. Роботи по основі виконуює самохідна дорожньо-будівельна машина ресайклер Wirtgen WR 240, наші робітники лагідно кличуть його Рекс.

Трохи цифр, відфрезеровано 10 км, проведено регенерації 5 км, шар асфальтобетону – 5 км. Продовжуються роботи з асфальтування в селі Озерна.

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