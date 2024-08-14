Тернопільські рятувальники вибороли срібло у першості ФСТ “Динамо” з волейболу

13 липня збірна Головного управління ДСНС України у Тернопільській області взяла участь у фінальних змаганнях чемпіонату Тернопільської обласної організації ФСТ “Динамо” України з волейболу, з нагоди 100-річчя ФСТ “Динамо” України.

Також в змаганнях брали участь військовослужбовці, працівники правоохоронних органів та інших спеціальних служб. Всього 40 спортсменів з 4 колективів фізичної культури.

Учасники продемонстрували цікаву, динамічну гру та справжні бійцівські якості. У фіналі, команда пожежно-рятувальної служби області стала призером, здобувши в напруженій боротьбі, почесне друге місце.

Переможцями чемпіонату стали представники Управління поліції охорони, які проявили себе справді достойними суперниками та вибороли перше місце. Третє місце в команди У СБУ в Тернопільській області. Четверте зайняла команда ГУ НП в Тернопільській області.

Призерів нагородили кубками та грамотами!