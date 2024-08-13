Тернопільщина втратила захисника Ігоря Ухача
Копичинецька міська рада із сумом повідомляє про загибель військовослужбовця Ухача Ігоря Петровича 02.11.1982 року народження родом із села Оришківці.
Ігор Петрович загинув у бою під Часовим Яром Бахмутського району Донецької області, 06.08.2024 року із ним був втрачений зв’язок, сьогодні, 13 серпня родину сповістили про його загибель.
Щирі співчуття рідним та близьким Героя.
Зустріч тіла, панахида та похорон відбудуться у селі Яструбове Купчинецької громади, де проживав Ігор.
Вічна Пам’ять і Слава Герою!