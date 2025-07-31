“Сонячний берег” на межі знищення: у Залозецькій громаді звертаються до мешканців щодо збереження локації

Селищний голова Залозецької селищної ради, Андрій Нога, у своєму дописі на Facebook закликає мешканців громади оберігати одну з найзатишніших локацій — Сонячний берег, що була створена ще до початку повномасштабної війни.

“До війни ми вкладали сили у розвиток та благоустрій нашої громади, і Сонячний берег став простором для відпочинку для родин, у тому числі й для дітей військовослужбовців, які зараз боронять нашу країну”, — зазначив Андрій Нога.

На жаль, нещодавно локація стала об’єктом вандалізму: знищені переодівалки, поламані альтанки, а найбільший інцидент — зламана сталева стійка на волейбольному майданчику.

⚠️ “Ми попереджаємо: на локації буде встановлено відеоспостереження. Всі порушники будуть виявлені та притягнуті до відповідальності”, — написав селищний голова, наголошуючи на важливості свідомості громадян.

🛑 “Це не просто територія відпочинку, а символ того, що навіть у важкі часи ми здатні створювати світло. І це світло не повинно згасати через безвідповідальність кількох людей”, — закликає Андрій Нога.

Бережімо те, що ми створили, для наших дітей і майбутніх поколінь!